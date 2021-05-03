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Gündem Kapanmada Bodrumun limanları da doldu Milyon dolarlık yatlar Bodrum koylarına demirledi
MUĞLA

Kapanmada Bodrum'un limanları da doldu: Milyon dolarlık yatlar Bodrum koylarına demirledi

Kapanma kararı ile dolup taşan Bodrum'un denizi de yatlarla dolu. Bodrum’a havadan ve karadan akın eden vatandaşların yanı sıra denizden de çok sayıda vatandaş ilçeye geldi. Özel yatları ile Bodrum açıklarına demirleyen vatandaşlar 17 günlük tam kapanmayı yatlarında geçirmeyi tercih etti.

Haber Merkezi İHA
Kapanmada Bodrumun limanları da doldu: Milyon dolarlık yatlar Bodrum koylarına demirledi
Kapanmada Bodrum'un limanlar da doldu.

17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından yazlıkları Bodrum’da olan vatandaşlar akın akın ilçeye gelmeye başladı. 3 gün boyunca ilçeye uçaklarla ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar trafikte uzun kuyruklar olmasına neden oldu.

BODRUM'UN DENİZİ DE DOLDU

Havadan ve karadan gelen vatandaşların yanı sıra özel yatlarıyla da Bodrum açıklarına demir atan bazı vatandaşların, 17 günlük tam kapanmayı yatlarda geçirecekleri öğrenildi.

YATLAR BODRUM KOYLARINA DEMİRLEDİ

Milyon dolarlık yatları Bodrum koylarına demirleyen vatandaşların sadece gıda takviyesi ve temel ihtiyaçlar için limanlara yanaşabileceği öğrenildi. Özel yatlarda zaman geçiren vatandaşlar ise durumlarından hayli memnun.

TEKNEYLE GEZEMİYORLAR

Kumbahçe tekneciler kooperatif başkanı Vahap Özkan, günübirlik teknelere fazla ilgi olmadığını ama özel tekneleriyle gelen vatandaşların 17 günlük kapanma süresi için ilçeye geldiklerini belirterek, “Günübirlik olarak sadece Ukrayna ve Rus vatandaşlarla birkaç tur yaptık. Bodrum’a gelen turistin paket turları var bunları iptal ettirme şansımız olmadığı için taşımak zorunda olduğumuz için bize müsaade edildi. 17 günlük kısıtlamayı özel yatları olanlar denizde geçiriyor. Özel teknelerini mesken olarak kullanıyorlar. Ev gibi düşünün gidiyor, koya demir atıyorlar, temel gıda malzemelerini almış, gözden uzak steril bir ortamda yaşıyor. Herhangi bir ihtiyacı olursa limanlara gelip ihtiyacını giderebiliyor. Bunun için izin var. Ama tekneyle gezeyim durumuna izin yok” dedi.

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