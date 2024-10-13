Kapatılan Kur’an kursları açılacak

Son seçime ittifak halinde giren CHP ve DEM Partili yerel yönetimlerin Kur’an kursları ve Diyanet hizmetlerinin engellenmesine yönelik attığı adımlar yargıya taşındı. Diyarbakır, Van ve Mersin’de CHP ve DEM Partili belediyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı müftülük ve Kur’an kursu hizmetlerine tahsis edilen gayrimenkullere el koymuştu. Belediyelerin kayyum tarafından yönetildiği dönem belediye meclisleri tarafından il müftülüklerine tahsisi yapılan taşınmazlar, yerel seçimden sonra yeni yönetimler tarafından geri alınmaya başlandı. Bunun üzerine bahsi geçen tahsis işlemlerinin iptali için Diyanet İşleri Başkanlığı dava açtı.





YARGI CHP-DEM İTTİFAKINA "DUR" DEDİ

Hukuksuzca alınan alelacele kararlar bir bir geri döndü. Açılan davalarda mahkemeler tarafından yürütmeyi durdurma kararları verildi. Diyarbakır’da 4’üncü İdare Mahkemesi, Kayapınar Belediyesi’nce geri alınan 12 taşınmazın iadesine, 1’inci İdare Mahkemesi ise taşınmazlardaki tahliyenin usule aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce el konulan 2 taşınmaz için İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. İllerin İdare Mahkemeleri de Van’da el konulan 1, Mersin’de ise 4 taşınmaz için yürütmeyi durdurma kararına hükmetti. Süreç, Diyanet İşleri Başkanlığı lehine sonuçlandı.





Gölbaşı Kulübü siyasi darbeyi sponsorla aştı

Başkent Ankara’da Gölbaşı Belediyesi’nin yerel seçimde MHP’den CHP’ye geçmesi, ilçedeki bazı kurumlar için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu değişimle Gölbaşı Spor Kulübü de tarihinde hiç yaşamadığı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kulüp yetkilileri, Gölbaşı Belediyesi’nin baskıcı tutum sergilediğini belirterek sporcuların içme suyunun dahi kesildiğini dile getirdi. Kulüp yönetiminin usulsüz şekilde devredilmeye zorlandığı süreçte bu talep reddedilince, kulübün sahaları ve faydalandığı tüm imkanlar elinden alındı. Gölbaşı'ndaki siyasi darbe, sponsorlukla aşıldı. İş insanı Serdar Özyurt, kulüple sponsorluk anlaşması imzaladı. 40 yıllık Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, Gölbaşı Özyurt Spor Kulübü oldu. Belediyenin “Size su bile yok” şeklindeki talihsiz açıklamasını sert dille eleştiren Özyurt, sporun siyasi görüşlerden bağımsız olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.















