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BURSA

Kar deniz ulaşımını da vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptali var

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle..

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Haber Merkezi İHA
Kar deniz ulaşımını da vurdu: BUDOda çok sayıda sefer iptali var
Foto/arşiv

Bursa’da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

’’saat 08.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)’’.

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