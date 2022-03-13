Kar deniz ulaşımını da vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptali var

Dünya

Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna roketli saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu iddia ediyor. Patlamaların ardından Amerika Hava kuvvetlerine ait Bombardier E-11A (BACN) uçağı Erbil’e hareket etti. Öte yandan sosyal medyada saldırının İran yapımı “Fateh 110” balistik füze ile gerçekleştirildiği öne sürülüyor.