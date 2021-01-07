Gündem Sadece bir evden tam 2 kamyon çöp çıktı
KARABÜK

Karabük’te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Sadece bir evden tam 2 kamyon çöp çıktı

Karabük’te komşuların ihbarı üzerine kötü kokuların geldiği bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Evden çıkan çöpler
Evden çıkan çöpler

Merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi’nde iki katlı bir apartmanın giriş katından etrafa kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı: Ekipler şaşkına döndü
GÜNDEM
Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı: Ekipler şaşkına döndü

İhbar üzerine ev sahibi Selver Ç.’nin ikametine giden ekipler evin temizlenmesi hususunda karar aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen belediye temizlik ekipleri yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yaptı.

'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
FOTOĞRAF 16
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Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutları'nda bulunan S.K'nin (54) komşuları, daireden gelen kötü kokular üzerine Bilecik Belediyesi'ne başvuruda bulundu.
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Belediye ekipleri, S.K.'nin evine gidince, çöplerle dolu olduğunu gördü.
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Bunun üzerine ekipler temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen daireyi yeni mobilyalarla donatarak S.K.'ye teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market'teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemelerle de yeniden donatıldı'' denildi.
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'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
Bilecik'te, komşularının gelen kötü koku nedeniyle şikayet ettiği S.K.'nin (54) evinden, bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Bilecik Belediyesi ekiplerince temizlenen ev, daha sonra yeni eşyalarla donatıldı.
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