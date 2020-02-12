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KARABÜK

Karabük'te heyelan yol kapattı

Karabük’te 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası farklı bölgelerde heyelanlar medyana geldi. Safranbolu ilçesinde gerçekleşen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi AA
Safranbolu'da heyelan nedeniyle bir sokak ulaşıma kapandı.
Safranbolu'da heyelan nedeniyle bir sokak ulaşıma kapandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Dere Tarla Sokak'ta heyelan nedeniyle yola kaya parçaları düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Safranbolu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Sokağı trafiğe kapatan polis, yolda güvenlik önlemi aldı.

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

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