Karabük'te heyelan yol kapattı

Dünya

Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Asya ülkesi Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının dikkatine olmak üzere seyahat uyarısı yayımladı. Moğolistan’da olası bir yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde üniversiteler dahil tüm eğitim kurumları 2 Mart'a kadar kapatıldı.