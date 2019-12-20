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Karadeniz demiryolu istiyor

Karadeniz bölgesinin ulaşım ağı açısından rahatlaması ile gözler demiryoluna çevrildi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin, “Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan bir demiryolu bölgeye ekonomik, sosyal, istihdam ve stratejik açıdan büyük avantaj katacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kazandırılması, sahil kesimi ile iç bölgeleri birbirine ulaştıran bağlantı yollarının açılması, Ordu-Giresun Havalimanının açılması, Rize-Artvin arasına yeni havaalanı inşaatının başlaması, Samsun ve Trabzon havaalanlarının kapasitesinin arttırılmasıyla Karadenizli bu kez gözünü demiryoluna dikti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde planını hazırlattığı Samsun-Ordu ve Ordu-Sarp arasında iki aşamadan oluşan demiryolu planı yeniden gündeme geldi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Doğu Karadeniz’de demiryolu projesinin yeni sektörlerin doğmasına ve yeni ve çok çeşitli ticari ilişkilerin oluşmasına sebep olacağını belirtti. Demiryolu ulaşımının diğer ulaşım araçları içerisinde daha ekonomik ve konforlu olduğuna dikkat çeken Şahin, aynı zamanda çevre kirliliğinin de daha az olacağına vurgu yaptı.

Servet Şahin

OTOYOLUN 3’TE BİR FİYATINA MAL OLUYOR

Demiryolunun otoyoldan daha az maliyetle yapıldığını belirten Başkan Şahin, “Maliyet bakımından baktığımız zaman otoyolun kilometre başı 12 milyon dolar iken, demiryolunun maliyeti 4 milyon dolardır. Bu yüzden modern bir demiryolu 6 şeritli karayolu maliyetine rahatlıkla yapılabiliyor. 6 hatlı bir otoyol için 37,5 metre veya 40 metre bir genişlik lazımken iki hatlı demiryolunda 13,5-14 metre genişlik yetmektedir. Demiryolu istimlak bakımından da daha ucuz ve daha kolay yapılabilen mükemmel bir yatırımdır” dedi.

BÖLGEYE CANLILIK GETİRECEK

Demiryolu ile yeni ticaret sektörlerinin doğacağını belirten Başkan Şahin, “Şu anda Samsun-Ordu arasında fizibilite çalışmaları sürüyor ancak biz bu yolun Giresun, Trabzon, Rize’den Sarp’a ulaşmasından yanayız. Çünkü bu demiryolu Gürcistan, Azerbaycan, Hazar kenarlarına ulaştığı vakit, yeni bir ticaret sektörünün doğmasına sebep olacaktır. Hem turizm açısından, hem sanayi anlamında yeni sektörlerin doğmasına ve ticari ilişkilerin artmasına sebep olacaktır. Bu yol mutlaka bölgemize bir canlılık getirecektir” ifadelerini kullandı.

ORDU LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

  • Samsun-Ordu arasına yapılacak olan demiryolu için bir problem olmadığını söyleyen Başkan Şahin, “Bir yandan Karadeniz-Akdeniz yolu, bir yanda Ünye Port, bir yandan havaalanları ve yapılacak demiryolu bölgeye büyük canlılık katacaktır. Bölgedeki iller, fındık, kivi, bal, cay gibi tarım ürünlerini daha rahat pazarlayacaktır. Aynı zamanda Ordu lojistik bir merkez olacaktır. Bizim il olarak eksik kaldığımız sanayileşme gelişecek ve dünyaya açılım daha kolaylaşacaktır. Kısacası Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan bir demiryolu bölgeye ekonomik, sosyal, istihdam ve stratejik açıdan büyük avantaj katacaktır” diye konuştu.

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