Karara uymayan devletlere yaptırım uygulanabilir

Hukukçular, kararı Yeni Şafak’a değerlendirdi. UCM’ye İsrail’in Gazze’deki suçları nedeniyle başvuruda bulunan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, UCM'nin tutuklama kararının Roma Statüsü'ne taraf 124 ülke tarafından uygulanması gerektiğini belirterek, kararı uygulamayan devletlere yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. Bazı devletlerin kararı uygulamayabileceklerini kaydeden Şamlı, “Tabii devletlerin bağımsızlığı gereği inisiyatifleri var. Ancak bunu izah etmeleri imkansız. Karar uygulanmazsa o devleti cezalandırmak söz konusu değil ama bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler” diye belirtti.
İstanbul 2 Nolu Baro olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze'de işlenen soykırım suçu nedeniyle faillerinin cezalandırılması için müracaat ettiklerini hatırlatan Yasin Şamlı, “8 klasörlük delil verdik ki bunlar çok önemli deliller. Bizzat tanıklığı olan kişilerin görüntülü video kayıtlarını delil olarak götürüp mahkemeye ibraz ettik” dedi. Netanyahu ve Gallant normal şartlarda bu 124 ülkeden birine girdiğinde tutuklanarak UCM’ye teslim edilecek” diyen Şamlı, “Ben bu iki ismin taraf olmayan başka ülkelere bile gidemeyecekleri kanaatindeyim, cesaret edemeyecekler. Onların özgürlükleri de kısıtlandı an itibarıyla” ifadelerini kullandı.