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Karara uymayan devletlere yaptırım uygulanabilir

Karara uymayan devletlere yaptırım uygulanabilir

Neslihan Önder
04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yasin Şamlı
Yasin Şamlı

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Hukukçular, kararı Yeni Şafak’a değerlendirdi. UCM’ye İsrail’in Gazze’deki suçları nedeniyle başvuruda bulunan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, UCM'nin tutuklama kararının Roma Statüsü'ne taraf 124 ülke tarafından uygulanması gerektiğini belirterek, kararı uygulamayan devletlere yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. Bazı devletlerin kararı uygulamayabileceklerini kaydeden Şamlı, “Tabii devletlerin bağımsızlığı gereği inisiyatifleri var. Ancak bunu izah etmeleri imkansız. Karar uygulanmazsa o devleti cezalandırmak söz konusu değil ama bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler” diye belirtti.


8 KLASÖR DELİL TESLİM EDİLDİ

İstanbul 2 Nolu Baro olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze'de işlenen soykırım suçu nedeniyle faillerinin cezalandırılması için müracaat ettiklerini hatırlatan Yasin Şamlı, “8 klasörlük delil verdik ki bunlar çok önemli deliller. Bizzat tanıklığı olan kişilerin görüntülü video kayıtlarını delil olarak götürüp mahkemeye ibraz ettik” dedi. Netanyahu ve Gallant normal şartlarda bu 124 ülkeden birine girdiğinde tutuklanarak UCM’ye teslim edilecek” diyen Şamlı, “Ben bu iki ismin taraf olmayan başka ülkelere bile gidemeyecekleri kanaatindeyim, cesaret edemeyecekler. Onların özgürlükleri de kısıtlandı an itibarıyla” ifadelerini kullandı.


Üye ülkelerin yükümlülüğünde

  • UCM'nin kendi kolluk gücü bulunmuyor. Bu nedenle tutuklama kararlarının uygulanması, Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince üye ülkelerin yükümlülüğünde. Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye üye 124 ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamları tarafından tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor. Mahkeme, şüphelilerin yakalanması için çeşitli uluslararası mekanizmalardan yararlanıyor. Bu kapsamda Interpol ile yakın işbirliği yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü operasyonları da önemli destek sağlıyor.


#Yasin Şamlı
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#israil
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#tutuklama

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