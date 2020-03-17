Karayılan’ın koruması kıskıvrak

Van İl Jandarma ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda girdiklerini tespit ettikleri biri kadın 2 PKK’lı teröristi takibe aldı. Ekiplerin yürüttüğü fiziki takip sonucu 2 terörist, 9 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Biri 1996, diğeri 1999 yılında örgüte katılan teröristler, örgütte bulundukları süre içerisinde PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık’a yakın korumalık yaptıklarını söyledi. Teröristler, jandarmadaki ilk ifadelerinde örgütün iç yüzünü de anlattı.

Murat Karayılan

PKK TÜKENME NOKTASINDA

Örgütün Zap, Metina, Gare, Haftanin, Hakurk ve Kandil gibi kamplarında bulunduklarını ve burada faaliyet yürüttüklerini itiraf eden teröristler, PKK’nın artık tükenme noktasına geldiğini belirtti. Irak ve Suriye’deki örgüt mensuplarının intihar ettiğini veya infaz edildiklerini kaydeden teröristler, bu nedenle örgüt mensuplarının kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını söyledi. Yakalanan teröristler, son zamanlarda yürütülen operasyonlar sonucu örgütün sözde lider kadrosu başta olmak üzere ağır kayıplar verdiğini anlattı.

Cemil Bayık

UYUŞTURUCU VE TACİZ

PKK’nın 18 yaşından küçük çocukları çeşitli vaatlerle kandırarak örgüte dahil ettiğini belirten iki terörist, bu çocukların uyuşturucuya alıştırılıp taciz edildiklerini söyledi. Söz konusu çocukların daha sonra da eylemlerde ön saflarda ölüme itildiklerini anlatan teröristler, örgütün panik içerisinde olduğu bilgisini verdi. Van İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 2 teröristten biri savcılıktaki sorgusunun ardından sevkedildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğerinin ise işlemleri sürüyor.