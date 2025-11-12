Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kardeşlik komisyonu ertelendi

Kardeşlik komisyonu ertelendi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, perşembe günü yapılacağı duyurulan 17'nci toplantısı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi.

Komisyon, bu hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecekti.

ŞEHİTLER NEDENİYLE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Kabulde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Partisi temsilcileri yer aldı. Saat 17.00'de başlayan görüşme 18.05'te tamamlandı. Görüşme sonrası TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, askeri kargo uçağının düşmesi sebebiyle toplantının ertelendiği belirtilerek şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileği iletildi. Komisyon geçtiğimiz haftada toplantısını teknik sıkıntılarla öteleme kararı almıştı.



#Toplum
#Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli....