Kardeşlik komisyonu ertelendi

Komisyon, bu hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Kabulde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Partisi temsilcileri yer aldı. Saat 17.00'de başlayan görüşme 18.05'te tamamlandı. Görüşme sonrası TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, askeri kargo uçağının düşmesi sebebiyle toplantının ertelendiği belirtilerek şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileği iletildi. Komisyon geçtiğimiz haftada toplantısını teknik sıkıntılarla öteleme kararı almıştı.