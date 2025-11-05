Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yarınki toplantısı ertelendi

"Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor. Bu arada biz özellikle raporlamaların sonuçla ilgili rapor belgesi detaylarıyla ilgili istişare fırsatı bulduk. Meclis Başkanı, önümüzdeki hafta başında tekrar grup başkanvekilleri ile ikinci bir toplantı daha yapmayı düşündüğünü iletti"