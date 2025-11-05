Komisyon İmralı'ya gitmesin: İmralı görüşmesine vatandaştan veto

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında 5 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinleme listesini genişleterek rapor sürecine geçti. Ancak dinleme listesinin 130 kişi ve kurumla sınırlı kalmayıp Abdullah Öcalan’ın da eklenmesi yönündeki öneriler hem komisyon çevrelerinde hem de Ankara kulislerini karıştırdı.

DEM PARTİ ÇAĞRI YAPIYOR

Komisyon kurulmadan önce, mayıs ayında DEM Parti heyeti İmralı’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın bu görüşmede komisyonla bir araya gelmek istediğini söylediği iddia edilmişti. Medyaya sızdırılan 28 sayfalık “İkinci İmralı Notları”nda Öcalan’ın “Gerekçelerim uzun. Komisyon gelirse anlatacağım” ifadelerine yer vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından DEM Parti, “Komisyon adaya gitsin” çağrılarını artırdı. Ancak Ankara’da tam tersi bir değerlendirme var: “Süreç doğru ilerliyor, odağımız kaymamalı.”

SÜRECE ZARAR VERİR ENDİŞESİ

Öte yandan komisyonun İmralı’ya gitmesi önerisini ise toplumun pek çok kesiminden eleştiri alıyor. Özellikle terörü bitirme sürecinde böyle bir talebin siyasi risk anlamını taşıdığına dikkat çekilirken, komisyonun adaya gitmesi, ‘Meclis Öcalan’ın ayağına gitti’ algısını güçlendireceğinden Terörsüz Türkiye sürecine zarar vereceğinden endişe ediliyor.

KAMUOYU DA KARŞI

Son gelişmeler ışığında Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ilişkin Areda Survey tarafından yapılan bir çalışma ise, bu endişeleri haklı çıkardı. 3–4 Kasım tarihleri arası Türkiye genelinden 1100 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 76,7’si, komisyonun İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesine karşı çıkıyor. Araştırmaya göre, Öcalan ile görüşülmesini isteyenlerin oranı sadece yüzde 23,3.







