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AFYONKARAHİSAR

Karı kocanın kan donduran cinayeti: Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tarafından çağrıldığı evde sopayla darbedilerek öldürüldü. Jandarma, karı-koca ve Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi DHA
Karı kocanın kan donduran cinayeti: Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler, cesedi yol kenarına attılar
Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı.

Bolvadin'e bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda dün saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin Ramazan Ordu'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Araştırmanın ardından otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Ekipler, T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğu tespit edilen şüphelileri Dipevler köyünde gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren karı-koca, Ramazan Ordu'yu sopayla darbederek, öldürdüklerini itiraf etti.

ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

T.Ö.'nün Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri, 19 Temmuz'da Ordu'nun eve geldiğini söylediği ortaya çıktı. Daha sonra evde aralarında çıkan tartışmanın ardından da sopayla kendisini darbederek, öldürdükleri, ardından da cansız bedenini yol kenarına attıkları ortaya çıkarıldı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüp betona gömmüşler
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Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
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Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 yıl boyunca Sürmeli'ye ait herhangi bir iz bulunamazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet savcılığının talimatıyla özel bir ekip kurarak dosya ile ilgili yeniden çalışma başlattı.
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TELEFON KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI<br><br>Kurulan özel ekip, önce Sürmeli'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Dosya üzerinde büyük bir titizlikle hareket eden polis ekipleri, kayıp Sürmeli ile ilgili 13 yıll öncesine ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
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45 günlük araştırmada Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 sokakta kirada oturduğu evin önünden sinyal verdiğini saptandı.
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BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI <br><br>Özel ekip, 7 Temmuz günü savcılık talimatıyla evin çevresinde ve içerisinde inceleme başlattı. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit eden polis, beton zemini kırdı. Yapılan çalışma sonrasında kırılan betonun içinden bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemik parçaları, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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DNA SONUCUNDA KEMİKLERİN SÜRMELİ'YE AİT OLDUĞU SAPTANDI <br><br>Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosya kapsamında Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan DNA testi sonrasında ise kemiklerin 11 yıl önce ortadan kaybolan Necip Sürmeli'ye ait olduğu tespit edildi.
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CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ<br><br>Polis, Sürmeli'nin o dönemde oturduğu evin sahibi olan ve daha sonra taşındıkları belirlenen Atacan ailesine ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada Sürmeli'nin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibi Elif Hatice ve Emin Atacan çiftinin Almanya'ya yerleştiği, çocukları Barış Atacan'ın ise bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı.
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Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan Barış Atacan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Barış Atacan, annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan’la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti.<br>Barış Atacan hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı verilirken, Almanya'ya kaçan Emin Atacan ve Elif Hatice Atacan'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan girişimler sonucunda Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüp betona gömmüşler
Aydın'da 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin (56) bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, telefon sinyalinden 11 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri Elif Hatice (66) ve Emin Atacan (73) çifti ile çocukları Barış Atacan tutuklandı.

Hurdalıkta korkunç cinayet: Döve döve öldürdüler
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Olay, Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan hurda deposunda meydana geldi.
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Hurda deposuna gelenler, iş yeri sahibi Mustafa Yakut’un hareketsiz yattığını gördü.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Yakut’un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakut'un 5 çocuk babası olduğu, eşinin ise 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
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Hurdalık deposunda ölü bulundu
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Hurdalıkta korkunç cinayet: Döve döve öldürdüler
Bursa'da hurdalık deposu sahibi Mustafa Yakut (59), iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.


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