Karkamış'taki terör saldırısında kızını kaybeden acılı baba isyan etti: Allah kendilerini de yaksın

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.

Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun." diyerek teröre lanet etti.

GÜNDEM Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

FOTOĞRAF 11 Gaziantepin Karkamış ilçesine terör örgütü YPGPKK mensuplarınca Suriyenin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi. Fotoğrafta, roketin isabet ettiği okul görülüyor. Terör örgütü YPGPKK üyelerince atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hayatını kaybeden 3 kişiden biri çocuk, biri öğretmenSoylu dün Kiliste sınır bölgesine yönelik saldırının Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile yapıldığını, 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak, Tedavilerine devam ediyorlar. Gece de Gaziantepe atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı. diye konuştu. Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Soylu, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirerek, Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. diye konuştu. Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

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