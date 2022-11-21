Karkamış'taki terör saldırısında kızını kaybeden acılı baba isyan etti: Allah kendilerini de yaksın
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenin ailesi, konuştu. Acılı baba Mustafa Alkan, 'İçim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin' diyerek teröre lanet etti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.
Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.
Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun." diyerek teröre lanet etti.