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EĞİTİM

Karnesiz ilk tatil

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnesiz ilk ara tatile girecek. MEB, öğrenci ve öğretmenlerin bu dönemi verimli geçirmeleri için bir dizi etkinlik programı hazırladı. 25 Kasım’da yeniden ders başı yapacak öğrenciler, yarıyıl tatiline 20 Ocak’ta başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tatilde yapılacak etkinlik takvimine “aratatil.meb.gov.tr” sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Tatilde yapılacak etkinlik takvimine “aratatil.meb.gov.tr” sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ilk ara tatile girecek. 22 Kasım’a kadar sürecek ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere yönelik “18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı”nı hazırladı. Bu programda, “gezi”, “okuryazarlık”, “sanatsal faaliyetler”, “sportif faaliyetler”, gibi 16 ana başlık yer alıyor. Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla site hazırlandı. 18 Kasım’da, Eğitim Bilişim Ağı ile canlı yayınla öğretmenlere seslenecek olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil öncesi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

BAKAN SELÇUK VELİLERE SESLENDİ

“Sevgili velilerimiz, ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye gönderiyoruz, demiştik. 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde ‘http://aratatil.meb.gov.tr ‘ internet adresinden görebilirsiniz Lütfen bulunduğunuz ili seçerek buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin.

Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum”

İKİNCİ YARIYIL 3 ŞUBAT’TA

  • “Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli”ne göre ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım’da başlayacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020’de olacak, 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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