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KARS

Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 19 kişi gözaltında

Kars merkezli PKK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerinde olduğu 19 kişi gözaltında

Geçtiğimiz günlerde HDP'li Kars belediye başkanın da gözaltına alındığı operasyonun ardından il genelinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Kars merkezli operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında HDP Kars Belediye Başkan yardımcıları da bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Kars’ta düzenlenen ‘Şafak operasyonun’da aralarında HDP belediye Başkan yardımcıları meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kars’ta düzenlenen ‘Şafak operasyonun’da aralarında HDP belediye Başkan yardımcıları meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Kars’ta düzenlenen ‘Şafak operasyonun’da aralarında HDP belediye Başkan yardımcıları meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında PKK terör örgütü tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin "sözde şehitliği" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

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DERNEK ADI ALTINDA TOPLAYIP ÖRGÜTE DAĞITMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca PKK terör örgütünün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, PKK terör örgütünün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Kars’ta düzenlenen ‘Şafak operasyonun’da aralarında HDP belediye Başkan yardımcıları meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında, "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek" de bulunuyor.

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