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Karşı şeride geçen tır şarampole düştü: Ekipler olay yerine sevk edildi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde karşı şeride geçerek şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Semih Bozkuş
19:12 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya trafik kazası

Malatya trafik kazası

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde karşı şeride geçerek şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Nihat Ç. idaresindeki 06 EZ 6112 plakalı tır, Reşadiye mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole düştü. Yaşanan kazada yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Malatya
#Trafik Kazası
#Doğanşehir
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