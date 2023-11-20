Karşı şeride geçen tır şarampole düştü: Ekipler olay yerine sevk edildi

Malatya trafik kazası
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde karşı şeride geçerek şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Nihat Ç. idaresindeki 06 EZ 6112 plakalı tır, Reşadiye mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole düştü. Yaşanan kazada yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.