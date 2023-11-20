Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, kendisi veya ailesi Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin, öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.