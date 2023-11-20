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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:48 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:12 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD'dan yapılan açıklamada, herhangi olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, herhangi olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Çevre illerde de hissedildi

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



AFAD'dan ilk açıklama geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada,
"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"
ifadeleri kullanıldı.




#Malatya
#deprem
#AFAD
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