Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, herhangi olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissedildi
Çevre illerde de hissedildi
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'dan ilk açıklama geldi
AFAD'dan ilk açıklama geldi
AFAD'dan yapılan açıklamada,
"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"
ifadeleri kullanıldı.
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1 saat önce