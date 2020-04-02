Kars’ta bir köy daha karantinaya alındı

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Aksaray Belediyesi koronavirüse karşı her alanda tedbirler alıyor

Aksaray Belediyesi, son yılların en büyük küresel sağlık tehdidi olan Korona (COVID-19) virüsünün ilk tespit edilmesi ile birlikte önleyici tedbirler almak için harekete geçti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray genelinde önleyici tedbirlerin salgın öncesinde itibaren alınmaya başladığını ifade etti. Risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların, kronik hastaların, engellilerin evde kalması için çağrıda bulunan Başkan Dinçer, “Evde Kalın, hizmeti bizden alın” diyerek Aksaray Belediyesi 444 55 68 No’lu Çağrı Merkezinin ve 0552 888 68 68 numaralı Whatsapp iletişim hatlarını 7\24 vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.