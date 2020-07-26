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Gündem Kartal metrosunda korkunç olay Küçük kızın saçları yürüyen merdivenlere sıkıştı
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Kartal metrosunda korkunç olay: Küçük kızın saçları yürüyen merdivenlere sıkıştı

İstanbul Kartal'daki metro istasyonunda korkunç bir kaza meydana geldi. 7 yaşındaki Berfin isimli bir çocuğun saçları yürüyen merdivenlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun çalışmalar sonucunda küçük kız sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Korku dolu anlar yaşayan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Korku dolu anlar yaşayan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 13.30 sıralarında Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu’nda meydana eldi. 7 yaşındaki Berfin Demir'in saçları, kardeşi ile birlikte metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde oyun oynadığı sırada, merdivenlere sıkıştı. Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumu iyi

Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Haberi alan baba Orhan Demir ise hemen olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda küçük Berfin sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri Berfin Demir’i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Çocuğun bir yakını “Metroya geldik baktık çocuklar kötü durumda. Saçları sıkışmış, bel kısmı sıkışmış. Biz de yardım ettik ona. İtfaiyeyi, polisi çağırdık. Allah razı olsun kurtardılar onlar da. Çocuk biraz zahmet çekti. Ailesi yanında değildi. Sonradan geldi babası yanına. Çocuklar gezmeye çıkmış. Düştü mü kalktı mı bilmiyoruz ama. O şekilde düşmüş.” Dedi.
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