Kavga büyüyor: İYİ Parti yetkilisi CHP'li Yarkadaş'a 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, dün katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirdi.

İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." dedi.

İYİ PARTİ'DEN YARKADAŞ'A TEPKİ

Yarkadaş'ın sözlerine İYİ Parti cephesinden yanıt geldi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Barış Yarkadaş, bir televizyon kanalında Millet İttifakı belediyelerini zan altında bırakan ve Millet İttifakı'na yön tayin etmeyi amaçlayan beyanatlarda bulunmuş ve haddini aşarak İYİ Partililerin Millet İttifakı belediyelerinden ihale aldıklarını iddia etmiştir. Yarkadaş; sadece İYİ Partililer değil, gerekli hukuki şartları taşıyan tüm tüzel ve özel kişiler, bütün belediyelerimizin ihalelerine katılabilir ve gereken şartlar sağlandığı takdirde de iş akdi yapabilirler." ifadelerini kullandı.

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"HADSİZ BEYANATLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAĞINA İNANIYORUM"

"Millet İttifakı belediyeleri Kamu İhale Yasası'na uygun olarak, şeffaf ve hesabı verilebilir süreçlerle hizmet alımlarını yapmaktadır. Belediyelerimizde atamalar ise liyakate göre yapılmakta ve Belediye başkanları kimi isterse onunla çalışma yetkisine sahiptirler." diyen Ergun, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Yarkadaş'ın Millet İttifakı belediyelerini zan altında bırakan ve Millet İttifakı'na kendince yön tayin etmeye çalışan bu açıklamaları, hem seçilmiş belediye başkanlarımızı, hem de Millet İttifakı'na oy veren milyonlarca vatandaşımızı incitmiştir.

"Mevkidaşım Sn. Seyit Torun’un da Millet İttifakı belediye başkanlarını töhmet altında bırakan bu hadsiz beyanat için gereken açıklamayı yapacağına inanıyorum. Millet İttifakı'na terörü meşru görenlerle beraber yol yürümeyi dayatan ve Millet İttifakı belediyelerinin başarılarına gölge düşüren bu sorumsuz ve hadsiz açıklamalarından ötürü Sn. Yarkadaş'ı, esefle kınıyorum."

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GÜNDEM CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti

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