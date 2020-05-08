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Kaybolan hastayı yastığını koklaya koklaya buldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 gün önce kaybolan şizofreni hastası ormanda gezerken çalılıklar arasında bulundu. Ailesine teslim edilen kişiyi iz arama köpeği yastığından buldu.

Haber Merkezi İHA
Şizofreni hastasını yastığından buldu.
Şizofreni hastasını yastığından buldu.


Olay, Alaplı ilçesi Gümeli beldesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi, Alaplı Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak şizofreni hastası oğulları C.Ç.’nin (29) iki gün önce evden ayrıldığını ve dönmediğini bildirdi. Yapılan ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı.

Bunun üzerine olayla ilgili olarak Gümeli Kale Mahallesi’nde şahsı aramak için 2 jandarma komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, jandarma asayiş ve güvenlik korucu timleri, 1 AFAT Timi ve mahalle sakinleri ile birlikte arama tarama faaliyeti başlatıldı.

Kaybolan şizofreni hastasını iz arama köpeği yastığından buldu

İz köpeği yastık ile buldu

Aramalara katılan iz takip köpeği kayıp hastanın yastığını koklayarak, bölgede kayalar ve çalılar arasında C.Ç.’nin yerini tespit etti. Bulunduğunda 2 gün arazide kalmaktan dolayı vücut direncinin düştüğünü ve rakımın yüksek olmasından dolayı gece üşüdüğünü belirten C.Ç., bulunduğu yerden jandarma komando timleri ve jandarma arama kurtarma timleri yardımıyla köye indirildi.

Şahıs, sağlık kontrolünün yapılması için ambulans ile tedavi amaçlı hastaneye gönderildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından şizofreni hastası olan C.Ç. ailesine teslim edildi.

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