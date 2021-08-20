Kayıpları Kağanlar arıyor

Sel felaketinin büyük yıkıma neden olduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın’da bir yandan yaralar sarılmaya çalışırken bir yandan da kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 62 kişinin hayatını yitirdiği selde kayıp ilanı verilen 26 kişi Deniz Polisi, Jandarma Komando ve AFAD ekiplerinin katıldığı çalışmalarla aranıyor. Deniz polisleri ve Jandarma’nın Komando Timi ‘Kağanlar’ Ezine Çayı’nın Karadeniz’de döküldüğü alanda kayıplardan bir iz bulmak için üstün gayretle çalışıyor.
EZİNE ÇAYI BÖLGESİNDE ÇALIŞMA
- İlçede 11 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanısıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü. Sel nedeniyle Kastamonu’da bugüne kadar 62 kişi yaşamını yitirdi. Haklarında kayıp ihbarı olan kişiler ise polis ekiplerince, Karadeniz açıklarında ve Ezine Çayı bölgesinde aranıyor. Su altında da dalgıç polisler tarafından arama yapılıyor. Deniz polisi ekiplerinin Karadeniz’de yaptığı arama çalışmaları, drone ile görüntülendi.
BİR KAYIP KALMAMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli bot amiri Besim Alper Çıplak, sel felaketinin ardından bölgede yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Çıplak, “Herhangi bir kayıp kalmaması için uğraşıyoruz. Karada enkazın kaldırılması, burada yeniden hayatın olağan akışına dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz burada herhangi bir kayıp, cenaze kalmayıncaya kadar vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
JANDARMA’NIN KAĞANLARI GÖREVDE
- Bozkurt ve Abana’da bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine “Kağanlar” da katılıyor. Ekipler, çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde aramalarına devam ediyor. Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri, Ezine Çayı ile çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde yoğunlaştırılırken, diğer ekipler de kıyıda tarama gerçekleştiriyor. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de denizde sürekli devriye görevi yürütüyor.