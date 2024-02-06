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Kaymakam lojmanda ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu.

04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:07 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Mesut Coşkun.
Mesut Coşkun.

Alınan bilgiye göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybettiğini belirlenen Coşkun’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.



#Mesut Coşkun
#Kaymakam
#Kahramanmaraş
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