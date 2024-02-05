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Kaymakam Mesut Coşkun evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulunduç

11:58 - 5/02/2024 Pazartesi
IHA
Mesut Coşkun
Mesut Coşkun

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.



Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi.



#Kahramanmaraş
#kaymakam
#Ekinözü
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