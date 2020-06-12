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Kaynana izinli çıktı gelini öldürdü

Kaynana terörü: Cezaevinden çıktı ilk iş gelinini öldürdü

Bursa’da cezaevinden izinli çıktıktan sonra gelinleri olan genç kadını tartıştıktan sonra bıçakla öldüren şüpheli kadın adliyeye sevk edildi. Zanlı adliye girişinde gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ben yapmadım, Ben kimseye bir şey yapmadım" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Cezaevinden çıktı gelini öldürdü.
Cezaevinden çıktı gelini öldürdü.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan 44 yaşındaki N.S., 33 yaşındaki gelinleri B.Ş.’nin evine geldi.

  • Aralarında konuşan N.S. ile B.Ş., tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki bıçağı alan N.S., B.Ş.’yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayata tutunamadı.

Suç aleti mutfaktan çıktı.

Suç aleti mutfaktan çıktı

Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  • Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden N.S.; B.Ş. ile aralarında anlaşmazlık olduğu için kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak B.Ş.’nin sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Şüpheli kadın adliyeye sevk edildi
Yakalandıktan sonra karakola götürülen N.S. burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye getirilirken gazetecilerin sorularını inkar eden N.S.

"Ben yapmadım, Ben kimseye bir şey yapmadım" diye konuştu. Katil zanlısının kardeşinin maktul ile nişanlı olduğu bir süre sonra evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

Cezaevinden çıktı eski eşini öldürdü
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Cezaevinden çıktı eski eşini öldürdü
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