Kayseri'de 4,7'lik deprem

Kayseri’de dün yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri’nin Sarız ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı saat 13.17’de oldu. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşandı. Sarız Kaymakamlığına vekalet eden Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, “Şu an itibarıyla olumsuz bir durum görünmüyor. Ekiplerimizin tamamı sahada. AFAD İl Müdürlüğü ekipleriyle sevk halindeler. Bize intikal eden olumsuz bir durum yok” dedi. AFAD İl Müdürlüğü’ne de şu ana kadar ilçeden olumsuz bir ihbar gelmediği belirtildi.