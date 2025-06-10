Kayseri'de ahşap fabrikasında korkutan yangın: Yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vardiyada çalışan işçiler ise fabrikadan tahliye edildi.