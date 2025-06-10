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Kayseri'de ahşap fabrikasında korkutan yangın: Yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı

Kayseri'de ahşap fabrikasında korkutan yangın: Yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı

22:5210/06/2025, Salı
IHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki OSB'de bir ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın, 1,5 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangın sırasında işçiler tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, vardiyada çalışan işçiler ise fabrikadan tahliye edildi.



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