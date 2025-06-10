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Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu: Köylüler ve itfaiye müdahale etti

Samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu: Köylüler ve itfaiye müdahale etti

11:3110/06/2025, Salı
IHA
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Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, samanların neden alev aldığına ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, samanların neden alev aldığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çakırçal köyünde iki katlı bir evin samanlığında çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çakırçal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı müstakil bir evin alt katında bulunan odunluk kısmındaki samanlar henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köy halkı tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, samanların neden alev aldığına ilişkin inceleme başlatıldı.




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