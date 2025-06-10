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Ormanlık alan ve buğday tarlasında yangın: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ormanlık alan ve buğday tarlasında yangın: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

20:0710/06/2025, Salı
AA
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Yangında, 2 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Yangında, 2 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Demirköy mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 30 arazöz ve 123 personel müdahale etti.

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Deresakarı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 pikap ve 17 personel ile belediyeye ait su tankeri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 dönümlük ormanlık zarar gördü.

Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü Dereyatağı mevkisinde de buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen 1 helikopter, 4 arazöz, su tankeri, 6 pikap, 3 traktör ve 22 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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