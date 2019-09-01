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Kayseri'de iş makinesi evin üzerine devrildi

Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi: 4 ölü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kanal açma aracı evin üzerine devrildi.
Kanal açma aracı evin üzerine devrildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracı evin üzerine devrildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

  • Alınan bilgiye göre, Erenler Caddesi'nde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Kayseri'deki olay yerinden ilk görüntüler.

"Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kazayla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

DHA
Kayseri'deki olay yerinden ilk görüntüler.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi
OYNAT 00:47
Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erenler Caddesi'nde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.


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