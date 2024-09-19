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Kayseri'de 'paramotor' ihbarı alarmı

Kayseri'de 'paramotor' ihbarı alarmı

14:5319/09/2024, Perşembe
AA
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda "paramotor" görüldüğü ihbarı üzerine yapılan araştırmada cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, kırsal Kale Mahallesi yakınlarında dağlık alanda uçan bir cismin paramotora benzediği ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, havada süzülen cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.

Kale Mahallesi Muhtarı Arif Yavuz, gazetecilere, bazı vatandaşların havada bir cisim görüp ihbarda bulunduğunu anlattı.

Jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini ve geniş çaplı çalışma yaptığını dile getiren Yavuz, cismin balon olduğunun anlaşıldığını öğrendiklerini kaydetti.

Bölgede terör saldırısı bağlantılı paramotor bulunmuştu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmiş, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerçekleştirilen aramada paramotor parçaları bulunmuştu.

#Develi
#Paramotor
#Kayseri

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