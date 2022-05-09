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Kayseri’ye 9’uncu kütüphane müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerini de hız kesmeden sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri’ye 9’uncu kütüphane müjdesi
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Ulaşımdan sağlığa, tarımdan hayvancılığa ve eğitimden kültür sanata hemen her alanda yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerini de hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç geçtiğimiz günlerde ‘Kariyer Günleri’ kapsamında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldiği programda gençlerden gelen kütüphane talebi üzerine anında talimat verdi. 9’uncu kütüphanenin Erkilet Mahallesi’ne açılmasına yönelik hazırlıkların başladığını belirten Büyükkılıç, “Kütüphanelerimizin sayısını artıyoruz” dedi.  KAYSERİ

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