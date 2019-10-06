Gündem Keçiörende eğitim üretime dönüşecek
ANKARA

Keçiören’de eğitim üretime dönüşecek

Keçiören Belediyesi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eğitimin üretime dönüşmesini sağlayarak nesillere umut olacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Protokol imza töreni, ASO Sürekli Eğitim Merkezi derslik, atölye ve laboratuvarların gezilmesiyle son buldu.
Protokol imza töreni, ASO Sürekli Eğitim Merkezi derslik, atölye ve laboratuvarların gezilmesiyle son buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Sürekli Eğitim Merkezi’ arasında ‘Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Turgut Altınok (sol) Niyazi Akdaş (sağ)

NESİLLERE UMUT OLACAK

İşbirliği protokolüyle bireyleri bir mesleğe hazırlamak, bir mesleğe sahip olanların mesleklerinde kişisel gelişmelerine veya yeni mesleklere uyumlarına imkan sağlamak amaçlanıyor.

ASO Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde belediye ve sanayi işbirliğine önem verdiklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok nitelikli iş gücü sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. ASO Sürekli Eğitim Merkezi sanayi ile eğitimin bütünleşmesini ve eğitimin üretime dönüşmesini sağlayarak nesillere umut olacak bir merkez” dedi.

ASO 1’inci OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise, “İnanıyorum ki ASO Sürekli Eğitim Merkezi verdiği eğitimlerle Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimi dönüştürerek alanında tüm OSB’lere rol model olacak. Bu işbirliğinin başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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