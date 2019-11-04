Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar: Bulursanız gömün

Kedilerin telef olması üzerine dernek yönetimi ile hayvanseverler sahildeki balon balıklarını temizlemek üzere harekete geçti.

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen istilacı göçmen balon balıkları, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesi Kaledran Mahallesi'ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan kopardı.

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Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Bazı kedilerin kustuğunu fark etti

2 gün önce de, Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç, dönem dönem sahilde yiyecek verdiği kedilerden bazılarının kustuğunu fark etti.

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Kedilere ilaçlı tedaviyle müdahalede bulunan Ortaç, kusan kedilerin kurtulduğunu ancak kusamayan kedilerin telef olduğunu belirtti. Sahilde yapılan araştırmada balon balığı yediği tespit edilen ilk belirlemelere göre 2'si büyük ve 3'ü yavru, 5 kedinin telef olduğu ortaya çıktı. Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Hayvanseverler harekete geçti

Kedilerin telef olması üzerine dernek yönetimi ile hayvanseverler sahildeki balon balıklarını temizlemek üzere harekete geçti. Dernek Başkanı Veteriner Hekim Ali Kubilay Erdal, yönetim kurulu üyeleri ve hayvanseverlerle birlikte olayın yaşandığı Bozyazı Sahili'nde taşların, kayaların çevresinde balon balığı aradı.

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Dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler.

'Bulursanız gömün'

Erdal, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Balon balığını yiyen bütün canlıların insanda dahil olmak üzere zehirlendiğini ve ölümlere kadar yol açan tehlikeli bir olayla karşılaştığını biliyoruz. İki gün önceki yaşanan olayda bunun bir örneğidir. Özel kliniğime gelen birçok vaka vardır. Bunlarla alakalı olarak, özellikle balıkçıların bu balığı tuttuklarında sahillere atmamaları, onları sahilde ya da daha değişik bir bölgede kumlara gömerek tehlikesinin azaltılması gerektiği kanaatindeyim."

Derneğin kurucu başkanı Füsun Bayraktar da, balon balıklarının yakılarak veya derin bir şekilde gömülerek imha edilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

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Balığı yiyen kedilerin kusanları kurtuldu kusamayanları ise telef oldu.