CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin günlerdir süren tartışmalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, gazeteci Kürşat Oğuz'un "THK'da çalışan uçak var mı? Bu da bir muamma" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok

2 gün önce tam tersini iddia etmişti

2 gün önce THK ziyareti sonrasında hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçağın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün aynı soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabını verdi.

OYNAT 00:27 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan THK çelişkisi: Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile ilgili devam eden tartışmalara değindi. Geçen günlerde THK hangarında çalışabilir durumda uçak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'THK'da çalışan uçak var mı?' sorusuna 'Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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