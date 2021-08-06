Kılıçdaroğlu'ndan THK çelişkisi: Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin günlerdir süren tartışmalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, gazeteci Kürşat Oğuz'un "THK'da çalışan uçak var mı? Bu da bir muamma" şeklindeki sorusunu yanıtladı.
2 gün önce tam tersini iddia etmişti
2 gün önce THK ziyareti sonrasında hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçağın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün aynı soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabını verdi.