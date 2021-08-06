Gündem Kılıçdaroğlundan THK çelişkisi Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan THK çelişkisi: Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile ilgili devam eden tartışmalara değindi. Geçen günlerde THK hangarında çalışabilir durumda uçak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "THK'da çalışan uçak var mı?" sorusuna "Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" yanıtını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal ​​Kılıçdaroğlundan THK çelişkisi: Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin günlerdir süren tartışmalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, gazeteci Kürşat Oğuz'un "THK'da çalışan uçak var mı? Bu da bir muamma" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: THK'da çalışabilir uçak yok

2 gün önce tam tersini iddia etmişti

2 gün önce THK ziyareti sonrasında hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçağın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün aynı soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan THK çelişkisi: Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi
OYNAT 00:27
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan THK çelişkisi: Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile ilgili devam eden tartışmalara değindi. Geçen günlerde THK hangarında çalışabilir durumda uçak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'THK'da çalışan uçak var mı?' sorusuna 'Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var' yanıtını verdi.


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