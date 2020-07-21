Bursa haberleri: Kendi evini yaktı, söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı Kendi evini yaktı: Söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı Bursa’nın Gemlik ilçesinde oturduğu evi ateşe veren bir kişi yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine balta ile saldırdı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. yangında yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2020, 14:00 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2020, 14:01 İHA