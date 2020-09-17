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BALİKESİR

Kendilerini polis olarak tanıtıp 78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, rezidansta yakalandı

Balıkesir'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan 9 kişi, Ayşe Işık O.'yu 350 bin lira dolandırdı. Ekipler, şüphelileri İstanbul'daki bir rezidansta yakaladı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edremit ilçesinde Ayşe Işık O.’yu (78) telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesabının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve tüm parayı kendilerine göndermesi gerektiğini söyledi. Hesabında bulunan 350 bin TL’yi dolandırıcıların verdiği hesaba gönderen Ayşe Işık O., bir süre sonra dolandırıldığını fark etti.

  • Ayşe Işık O.’nun ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla şüphelilerin E.Ç., G.A., S.C., E.A., İ.K., E.G., B.B., E.Y. ve B.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir rezidansta kaldığını saptadı. Rezidansa baskın yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, rezidansta yakalandı.

78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, rezidansta yakalandı

Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları rezidansta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 31 fişek, 11 cep telefonu ve 2 araç plaka levhası ele geçirildi. Şüpheliler, Balıkesir'e getirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., G.A. ve S.C. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada, şebeke ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.A., H.Ç., E.K., B.Y., M.E., M.Y. ve T.M.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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