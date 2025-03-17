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Kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıttı: Evinden cephanelik çıktı

Kendisini Emniyet Müdürü olarak tanıttı: Evinden cephanelik çıktı

12:1717/03/2025, Pazartesi
DHA
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Küçükçekmece'de polis genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanması için denetim yaptı. Denetimlerde polis şüphelendiği bir aracı durdurdu. Kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan ve polise sahte kurum kimliği veren şüphelinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi .Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Küçükçekmece Atakent mahallesinde 14 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında polis ekipleri asayiş denetimi yaptı. Polis ekipleri denetimler kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan şüpheli K.T. sahte kurum kimliğini ekiplere gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu anlayan polis ekipleri şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişeğe el koydu.

Evinden cephanelik çıktı

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 airsoft olarak tarif edilen silah, 1 adet silah susturucu aparatı, 2 bıçak ve 1 hançer, 1 balta, 126 adet çeşitli silahlara ait fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve 1,8 gram narkotik madde ele geçirildi. İfadesi alınan K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan' çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Küçükçekmece
#Sahte Polis
#Asayiş

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