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Gündem Kendisini şikayet ettiğini sandığı güvenlik görevlisine saldırdı Olaydan haberi olmayan güvenlik görevlisi feci dayak yedi
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü

Kendisini şikayet ettiğini sandığı güvenlik görevlisine saldırdı: Olaydan haberi olmayan güvenlik görevlisi feci dayak yedi

Büyükçekmece'de bir sitenin güvenliği havaya ateş eden bir şahsı polise şikayet etti. Olayın ardından şikayet edildiğini öğrenen şahıs siteye gelerek güvenlik görevlisine saldırdı ancak kendisini şikayet eden görevli vardiya değişiminden dolayı olay yerinde yoktu. Başka bir güvenlik görevlisine saldıran şahıs hakkında önce şikayette bulunan güvenlik görevlisi daha sonra şikayetini geri çekti.

Haber Merkezi DHA
Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.
Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi kendisini polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini darp etti. Tekmeli yumruklu dayak anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.
  • Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakini olmayan bir kişi, aracıyla site önünden geçerken silahıyla havaya ateş etti. Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

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ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU SONRA GERİ ÇEKTİ

Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi siteye tekrar geldi. Güvenlik kulübesine giden adam bir süre görevliyle konuştu. Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi. Güvenlik görevlisini saldıran adam, onu darp etmeye başladı. İki eliyle görevlinin kafasını kavrayarak savurdu. Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen adam bir kez daha görevlinin yüzüne yumruk attı, tekmeler savurdu. Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi.

DHA
Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.

DHA
Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.

DHA
Büyükçekmece'de kendisini şikayet ettiğini sandığı başka bir güvenlik görevlisini feci şekilde dövdü.

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