Kerem Kınık'tan flaş açıklama: Bağışları ulaştırmadığı için kapatılan şubelerin başkanları dava açtı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yerel mahkemenin Kızılay’ı kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürme kararına ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Kınık, "Kamuoyumuza Saygıyla Duyurulur! Milletimiz ve tüm mazlumlar müsterih olsun, Kızılay’ın faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecektir. Yerel mahkemenin verdiği Kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kınık, "Milletimizin bağışları ve gönüllü desteği ile 150 yıldır dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde tüm ihtiyaç sahiplerinin kara gün dostu olan Kızılay, gerek doğal gerekse insan kaynaklı tüm afetlerde Devletinin en büyük yardımcı kuruluşu olmuştur" şeklinde konuştu.

"Kızılay'ın temel ilkelerini ihlal ettiler"

Kınık, mahkemeye, 'Kızılay olağanüstü kongreye götürülsün' başvurusu yapanların Kızılay'ın temel ilkesi olan başlıkları ihlal ettiğini, birbirinden farklı gurupların kişisel husumetle bir araya gelmelerinden oluştuğunu söyledi.

Kınık şunları söyledi: "Şöyle ki; Kızılay yönetimi, 15 Temmuz kalkışmasının ardından yapılan çalışmalarla FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım şube başkanını görevden almış, bazı şubeleri kapatmış ve yeni heyetlerle yeniden milletinin hizmetine sunmuştur. Yine 15 Temmuz sürecinde milletinin yanında olması ve milletinin geleceğine sahip çıkma yükümlülüğünü taşıması gerekirken, alanlara çıkmayan, milletin yanında yer almayan kimi şubeler de aynı akıbeti yaşamıştır.

"Toplanan bağışları yerine ulaştırmayan şubeleri kapattık"

Kızılay’ın milletinden emanet aldığı bağışları yerine ulaştırmayan, daha fazla insana ulaşmak için hiçbir faaliyet yapmayan şubeler de kapatılmıştır. Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemelerde emanete ihanet ettiği belirlenen şubelerde benzer bir şekilde görevden el çektirilmiştir.

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Kızılay’ın yürütmüş olduğu 'Daha etkin bir Kızılay için' yeniden yapılanma sürecinde nüfus-faaliyet eksenli değerlendirme sonucunda da bazı şube başkanlarıyla yolların ayrılması kararı verilmiştir.

"Eski delegeler kongre istedi"

Yukarıdaki kapatma nedenleri farklı olmakla birlikte, kapatılan bu şubelerin eski delegeleri Kızılay’dan olağanüstü kongre toplamasını talep etmiş, Kızılay Yönetim Kurulu ise bu kararı yerinde görmeyerek ve hukuken gerek şartların yerine getirilmediğini belirterek reddetmiştir.

Adı geçen grup daha sonra Ankara 9. Sulh Hukuk Mhk'ne başvurmuş , Mahkeme de Kızılay'ın İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya tarafından olağanüstü kongreye götürülmesine hükmetmiştir.

Söz konusu yerel mahkeme kararı kesin olmayıp, gerekçeli kararın yazılması ve Türkiye Kızılay Derneği’ne tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Aksi bir tutum hukuksuzdur!

Türkiye Kızılay Derneği hukuki açıdan bir temele dayanmayan iş bu talep ve karara karşı Arkara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulunacaktır.

Şu bilinmelidir ki; 150 yıldır mazlumların umudu olan Kızılay, Fahri Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki insani yardım yürüyüşüne, "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kızılay'ı" şiarıyla devam edecektir. Dünyanın tüm mazlumlarına karşı bu bizim yükümlülüğümüzdür."

OYNAT 00:00 Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kayyum kararına tepki Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yerel mahkemenin Kızılay'ı kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına tepki gösterdi. Kınık, 'Milletimizi Kızılay'ına sahip çıkmaya davet ediyoruz' dedi.

GÜNDEM Türk Kızılayı Derneği'nden kayyum açıklaması