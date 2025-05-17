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Keşan'da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Keşan'da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı: Yaralılar var

23:5617/05/2025, Cumartesi
IHA
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Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Edirne'de Keşan Küçük Sanayi Sitesi girişine geldiği sırada virajı alamayan otomobil kontrolden çıktı. Demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nden Bolayır Caddesi istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 22 HF 800 plakalı otomobil, Keşan Küçük Sanayi Sitesi girişine geldiği sırada virajı alamayarak kontrolden çıktı. Demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan S.S., Y.G.S. ve T.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.S. ve Y.G.S.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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