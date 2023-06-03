KHK’lıları ve LGBT’yi koruyan gitmeyecek

Ancak yeni dönemde eski MYK’daki bazı üyelerin görevlerine devam edeceği ifade edildi. Görevine devam edecek MYK üyelerinin arasında, Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Fethi Açıkel, Devrim Barış Çelik gibi isimlerin olması bekleniyor. Kemalizm için ‘ırkçı’ ve ‘dışlayıcı’ diyen Yüksel Taşkın, KHK’lılar ile ilgili açıklamaları ile dikkat çekmişti. Taşkın’ın, Kılıçdaroğlu’nun bölgesi olan İzmir 1’inci sıradan aday olması parti içinde tartışmalara neden olmuştu. LGBT ile ilgili öne çıkan açıklamaları olan Gökçe Gökçen ise sözde onur haftasını kutlamıştı. Gülizar Biçer Karaca da 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen KHK ile vaatleriyle CHP içinde dikkat çekmişti.