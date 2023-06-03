KHK’lıları ve LGBT’yi koruyan gitmeyecek

CHP’de, MYK revizyondan kurtulamazken KHK’lılar ve LGBT’ye vaatler yağdıran isimlerin yerini koruyacağı iddia edildi.
Seçim yenilgisi için kurban aranan CHP’de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) revizyondan kurtulamazken KHK’lılar ve LGBT’ye vaatler yağdıran isimlerin yerini koruyacağı iddia edildi.
28 Mayıs’ın ardından hesaplaşma için ilk adımların atıldığı CHP’de beklenen MYK, önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti içi muhalefetin istifa oklarını doğrulttuğu Kılıçdaroğlu, MYK’da tüm üyelerin istifasını istedi. CHP’de yeni MYK’nın pazar günü netleşmesi bekleniyor.
TARTIŞMALI İSİMLERE KORUMA
Ancak yeni dönemde eski MYK’daki bazı üyelerin görevlerine devam edeceği ifade edildi. Görevine devam edecek MYK üyelerinin arasında, Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Fethi Açıkel, Devrim Barış Çelik gibi isimlerin olması bekleniyor. Kemalizm için ‘ırkçı’ ve ‘dışlayıcı’ diyen Yüksel Taşkın, KHK’lılar ile ilgili açıklamaları ile dikkat çekmişti. Taşkın’ın, Kılıçdaroğlu’nun bölgesi olan İzmir 1’inci sıradan aday olması parti içinde tartışmalara neden olmuştu. LGBT ile ilgili öne çıkan açıklamaları olan Gökçe Gökçen ise sözde onur haftasını kutlamıştı. Gülizar Biçer Karaca da 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen KHK ile vaatleriyle CHP içinde dikkat çekmişti.
Rakiplerini dışarıda bırakacak
MYK’dan gönderilecek isimlerin arasında ise Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun’un olabileceği ifade ediliyor. Selin Sayek Böke MYK istifasının ardından göreve devam etmeyeceğini sosyal medyadan duyurmuştu. Parti içi örgütlenmeden sorumlu Oğuz Kaan Salıcı’nın Kılıçdaroğlu karşısında aday olabileceği konuşulanlar arasında.
MECLİS’E DE YAKIN İSİMLER
Kılıçdaroğlu’nun MYK’da kendisine yakın isimlerden Ali Öztunç ve Bülent Tezcan’ı Meclis’te değerlendirebileceği konuşuluyor. Yunus Akdoğan, Ali Mahir Başarır, Erdoğan Toprak gibi isimlerin MYK’ya girebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’ya kendisine yakın isimleri getireceği dillendiriliyor.