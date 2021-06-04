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ANKARA

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

Kılıçdaroğlu 2023’teki cumhurbaşkanlığına aday olmaya cesaret edemezken CHP’de ismi adaylık için geçenlerin sayısı artıyor. Kulislerde sürekli konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın dışında İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın da hazırlık yaptığı konuşuluyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu hariç herkes aday
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yaparken, kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi geçiyor.

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  • CHP’de kulislerde dillendirilen isimlerin dışında iki belediye başkanının daha cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlık yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ise bu isimlerin önünü kesmek için adaylık konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun adaylık ile ilgili açıklama yaparak adaylık için hazırlık yapan belediye başkanlarına ‘akıllı olun’ mesajı verdiği konuşuluyor.

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