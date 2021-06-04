​Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yaparken, kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi geçiyor.

GÜNDEM Şentop’tan CHP liderine çok sert yanıt : Haysiyetsizce bir iftira

CHP’de kulislerde dillendirilen isimlerin dışında iki belediye başkanının daha cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlık yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ise bu isimlerin önünü kesmek için adaylık konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun adaylık ile ilgili açıklama yaparak adaylık için hazırlık yapan belediye başkanlarına ‘akıllı olun’ mesajı verdiği konuşuluyor.