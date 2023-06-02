Kılıçdaroğlu'nu koltuğa getiren güç CHP'deki tüm ekibini istifa ettirdi

MYK üyelerinin tamamının sözlü olarak ettiği istifa Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan zaferle çıktı. Şimdiye kadar girdiği her seçimi kaybeden Sekizli Masa'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karnesine ise bir zayıf daha eklendi.
Tarihi hezimetin ardından gözler CHP ve Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
CHP liderinin istifa edip etmeyeceği tartışılırken dün parti genel merkezinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı saat 13.40'ta başladı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, yaklaşık 4,5 saat sürdü.
Tüm MYK üyeleri istifa etti: Kılıçdaroğlu hariç
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı. Toplantının ardından tüm CHP MYK üyeleri istifa etti. Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen Genel Başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını kabul etti.
- CHP MYK'sında şu isimler yer alıyordu:
- Ahmet Akın
- Ali Öztunç
- Bülent Kuşoğlu
- Bülent Tezcan
- Devrim Barış Çelik
- Faik Öztrak
- Fethi Açıkel
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Gökçe Gökçen
- Gülizar Biçer Karaca
- Lale Karabıyık
- Muharrem Erkek
- Oğuz Kaan Salıcı
- Selin Sayek Böke
- Seyit Torun
- Veli Ağbaba
- Yüksel Taşkın
Her fırsatta 'koltuğu bırakmayacağını' söyledi
CHP ikiye bölündü
Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye zarar verdiğini ve istifa etmesini düşünen grupla, seçimi başarı olarak gören ve 'mücadele devam etmeli' diyerek Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının sürmesini isteyen grup olarak CHP adeta ortadan ikiye bölündü.
CHP'yi bitirme projesi
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine tepki gösterenler, uyguladığı parti politikaları, ifadeleri ve hamleleriyle yerlilikten uzaklaştığını, partinin ekseninden kaydığını her fırsatta dile getiriyor. Yıllardır milli güvenlik sorunu haline gelen bu durum, kulislerde 'CHP'yi bitirme projesi' olarak yankılanıyor. Kılıçdaroğlu'nun baskılara rağmen koltuğu bırakmaması 'arkasındaki güç kim' sorusunu her fırsatta gündeme getiriyor.