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Kılıçdaroğlu'nu koltuğa getiren güç CHP'deki tüm ekibini istifa ettirdi

Yedili Masa 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferiyle büyük bozguna uğradı. Hezimet sonrası Masa ortakları arasında kaos baş gösterdi. Özellikle CHP, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenler ve seçimi başarı olarak görenler olarak adeta ikiye bölündü. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde dün CHP, Kılıçdaroğlu öncülüğünde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını icra etti. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Siyasi kariyerine yenilgi üstüne yenilgi ekleyen Kılıçdaroğlu'nun ise Genel Başkanlık koltuğunu ısrarla bırakmamasının yankıları sürüyor. Bu durum kulislerde "CHP'nin eksenini kaydırma projesi" olarak yorumlanıyor.

15:35 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
MYK üyelerinin tamamının sözlü olarak ettiği istifa Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.

MYK üyelerinin tamamının sözlü olarak ettiği istifa Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan zaferle çıktı. Şimdiye kadar girdiği her seçimi kaybeden Sekizli Masa'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karnesine ise bir zayıf daha eklendi.

Tarihi hezimetin ardından gözler CHP ve Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

CHP liderinin istifa edip etmeyeceği tartışılırken dün parti genel merkezinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı saat 13.40'ta başladı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Tüm MYK üyeleri istifa etti: Kılıçdaroğlu hariç

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı. Toplantının ardından tüm CHP MYK üyeleri istifa etti. Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen Genel Başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını kabul etti.

  • CHP MYK'sında şu isimler yer alıyordu:
  • Ahmet Akın
  • Ali Öztunç
  • Bülent Kuşoğlu
  • Bülent Tezcan
  • Devrim Barış Çelik
  • Faik Öztrak
  • Fethi Açıkel
  • Gamze Akkuş İlgezdi
  • Gökçe Gökçen
  • Gülizar Biçer Karaca
  • Lale Karabıyık
  • Muharrem Erkek
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Selin Sayek Böke
  • Seyit Torun
  • Veli Ağbaba
  • Yüksel Taşkın

Her fırsatta 'koltuğu bırakmayacağını' söyledi

Kılıçdaroğlu'na Halk TV'de katıldığı programda istifa edip etmeyeceği sorulduğunda, '
'CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir''
diyerek istifa etmeyeceğinin sinyalini vermişti.
CHP lideri, 28 Mayıs gecesi de kameralar karşısına geçerek,
"Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır"
ifadelerini kullanmıştı.

CHP ikiye bölündü

Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye zarar verdiğini ve istifa etmesini düşünen grupla, seçimi başarı olarak gören ve 'mücadele devam etmeli' diyerek Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının sürmesini isteyen grup olarak CHP adeta ortadan ikiye bölündü.

CHP'yi bitirme projesi

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine tepki gösterenler, uyguladığı parti politikaları, ifadeleri ve hamleleriyle yerlilikten uzaklaştığını, partinin ekseninden kaydığını her fırsatta dile getiriyor. Yıllardır milli güvenlik sorunu haline gelen bu durum, kulislerde 'CHP'yi bitirme projesi' olarak yankılanıyor. Kılıçdaroğlu'nun baskılara rağmen koltuğu bırakmaması 'arkasındaki güç kim' sorusunu her fırsatta gündeme getiriyor.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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#seçim
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