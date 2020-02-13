Gündem Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık zanlısı Gürcistanda yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık zanlısı Gürcistan'da yakalandı

"Çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçtıktan sonra kırmızı bültenle aranan şüpheli, Türk ve Gürcü polislerinin düzenlediği operasyonla Batum'da gözaltına alındı. Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen şüpheli, kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satıp, yüksek kâr vaadinde bulunuyordu. 10 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcı, Türkiye'ye iade edilecek.

Haber Merkezi AA
Atakan A'nın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Atakan A'nın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

"Saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti. Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

'Tosuncuk’un aylık geliri 1 milyon TL!
EKONOMİ
'Tosuncuk’un aylık geliri 1 milyon TL!

10 milyon TL'lik vurdun yaptı

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen şüphelinin, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 02:21
'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı.

Reklam paketi satıyordu

  • Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.

Solucan ile saadet zinciri kurdular
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