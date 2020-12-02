Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kırmızı bültenle aranan PKKlı terörist, Şanlıurfada yakalandı
3. SAYFA

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist M.Ş.K, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde

terör ve istihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin, terör örgütü PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde ve mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Temsili
Temsili

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde, mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, bu kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğunu tespit etti.

Ceylanpınar'ın kırsal mahallesine terör ve istihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla M.Ş.K. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu: PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kırmızı bültenle aranıyordu: PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'ya 42 ilde operasyon: 641 kişi gözaltında
GÜNDEM
PKK/KCK'ya 42 ilde operasyon: 641 kişi gözaltında

24 ayrı suçtan aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi
GÜNDEM
24 ayrı suçtan aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi
Abone Ol Google News
Kırmızı altın gelir kapısı oldu

'Kırmızı altın' gelir kapısı oldu

​4 ay boyunca 5 bin kişi evine ekmek götürüyor.
Açılacağı tarih belli oldu

Açılacağı tarih belli oldu

​Rize-Artvin Havalimanı yüzde 85 oranında tamamlandı.
Ataklıdan CHPdeki taciz yorumu: Adam, kadın yollu diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş

Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.
Bakan Çavuşoğlu TRT World Forum 2020'de konuştu

Bakan Çavuşoğlu TRT World Forum 2020'de konuştu

​"İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı"

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

​Azeri askerin konuşması sosyal medyada rekor kırıyor.

Özgüvenim yerine geldi

Özgüvenim yerine geldi

​Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.