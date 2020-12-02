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Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Pandemi nedeniyle ihtiyaç arttı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, pandemi nedeniyle kan ihtiyacının arttığını belirterek, kan bağışı yapılması için çağrıda bulundu. Kınık, "Ulusal Kan Stoklarımız azaldı. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pandemi nedeniyle kan ihtiyacı arttı.
Pandemi nedeniyle kan ihtiyacı arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye bağlı olarak kan stoklarında düşüş yaşanıyor. Duruma ilişkin açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Kınık, "Ulusal Kan Stoklarımız azaldı. Pandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz" dedi.

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