Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Pandemi nedeniyle ihtiyaç arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye bağlı olarak kan stoklarında düşüş yaşanıyor. Duruma ilişkin açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Kınık, "Ulusal Kan Stoklarımız azaldı. Pandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz" dedi.

📌ÖNEMLİ DUYURU RT LÜTFEN

📢Ulusal Kan Stoklarımız azaldı

Pandemi nedeni ile artan Kan ve Plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi Kan Bağışına davet ediyoruz.

Randevu için⬇️ https://t.co/cP872qIcTi pic.twitter.com/UAwsYAyaKS REKLAM December 2, 2020

GÜNDEM Kızılay Başkanı Kınık: Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar buradayız