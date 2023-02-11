KKTC'li 16 sporcudan acı haber

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Adıyaman’da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirdi.
Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki İsias otelinin enkazında kalan voleybol takımından kutulan olmadı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
Hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar ile Doruk Akın ve Alp Akın için Gazimağusa’da cenaze töreni düzenlendi. 5 sporcu burada toprağa verildi.