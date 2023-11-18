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Kocaeli TEM Otoyolu'nda araçlar çarpıştı 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde otomobil ile kamyonet çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası sonucu 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Semih Bozkuş
01:02 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.


Kaza, saat  22.30 sıralarında Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BH 1061 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden bir başka araca çarptı. Kazayı hafif hasarla atlatan aracın sürücüsü olay yerinden ayrılırken, kamyonette bulunan şoför ve yanındaki 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. 



Kaza sonrasında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu



Otoyolun Ankara istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Kocaeli
#TEM Otoyolu
#Kaza
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