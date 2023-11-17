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Kargodan dehşet çıktı: 4 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’nde kargo firmasına gelen paketten 'benzoil klorür' adlı kimyasal madde sızdı. Zehirlenen 14 kişiden 4’ü tedavi hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

08:35 - 17/11/2023 Cuma
Diğer
Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.


Benzoil klorür çıktı


Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli Valiliği, kargo firmasında yaşanan kimyasal sızıntı olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.


14 kişi etkilendi


14 kişinin kimyasal sızıntıdan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4'ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır" denildi.



#Kargo
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